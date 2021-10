Energia: ambasciatore russo a Londra, non stiamo limitando forniture gas per motivi politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando è stato chiesto se la Russia stesse facendo tutto il possibile per inviare più forniture gas a un prezzo più conveniente per l'Europa occidentale, Kelin ha ribadito che il Nord Stream 2 sarebbe d'aiuto. L'ambasciatore russo nel Regno Unito ha affermato di non poter affermare con certezza se le forniture di gas aumenteranno da novembre, ma ha affermato che c'è già stato un aumento del 15 per cento. Parlando del fatto che il Nord Stream 2 avrebbe dato alla Russia enormi poteri sull'Europa occidentale semplicemente "usando un rubinetto", Kelin ha respinto queste illazioni definendole delle “assurdità", scherzando sul fatto che questo “rubinetto” potrebbe trovarsi nel seminterrato della sua ambasciata: "E’ una sciocchezza". Kelin ha anche messo in dubbio l'effetto della fornitura di gas russa sugli aumenti dei prezzi nel Regno Unito, ricordando che da Gazprom, monopolista dell’export russo, il Paese riceve solo il 3 per cento delle proprie forniture, una quota minima. L’ambasciatore ha concluso affermando che se ci fosse un'opportunità la Russia "farà il possibile per alleviare le difficili condizioni che ora si stanno creando a causa della crisi attuale”. (Rel)