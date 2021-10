Nord Macedonia-Ue: premier Zaev, più possibilità di revoca del blocco bulgaro dopo le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord vedrà maggiori possibilità di una revoca del veto bulgaro al suo percorso di adesione Ue dopo le elezioni che si devono tenere in entrambi i Paesi. E' questa l'opinione del premier macedone Zoran Zaev, che oggi è intervenuto a Skopje al Summit sui Balcani occidentali organizzato dal settimanale britannico "The Economist". "Penso che il 50 per cento delle possibilità di rimuovere il blocco aumenterà dopo le elezioni. Abbiamo elezioni sia in Bulgaria che in Macedonia del Nord. Continuiamo i colloqui, abbiamo argomenti da entrambe le parti e ci sarà una soluzione", ha detto il primo ministro macedone. La soluzione tra Macedonia del Nord e Bulgaria, ha sottolineato Zaev, sarà un forte messaggio di incoraggiamento per tutti i Balcani occidentali, perché tutto ciò che accade in Montenegro, Kosovo o in altre aree, ha un impatto su tutti gli altri Paesi della regione. Rispondendo a una domanda sul veto bulgaro e se Skopje abbia ricevuto assicurazioni dall'Ue che la lingua e la storia non sarebbero state oggetto di negoziati, Zaev ha affermato che su tale questione l'Ue ha riaffermato che le questioni aperte sono questioni bilaterali. "Di recente ho visto molti segnali positivi dalla Bulgaria. Quando parliamo tra di noi, anche insieme alle conferenze stampa, dicono 'lingua macedone e popolo macedone', ma non lo riconoscono ufficialmente. Spero che lo risolveremo presto", ha detto Zaev. Entro la fine di ottobre si terrà un nuovo ciclo di negoziati tra la Bulgaria e la Macedonia del Nord, come annunciato lo scorso 12 ottobre dal ministro degli Esteri bulgaro Svetlan Stoev durante un incontro a Sofia con il suo omologo croato Gordan Grlic Radman. Stoev ha spiegato che verrà discusso un protocollo allegato al Trattato di amicizia e buon vicinato 2017. (segue) (Seb)