Kosovo: presidente Osmani oggi a New York per riunione Consiglio di sicurezza Onu

- E' in programma per oggi una riunione del Consiglio di sicurezza Onu dedicata all'ultimo rapporto del segretario generale Antonio Guterres sul Kosovo. A rappresentare il Paese balcanico nell'incontro a New York sarà la presidente kosovara Vjosa Osmani. Come ricordano i media di Pristina, quello in programma oggi è il secondo incontro di quest'anno sul Kosovo per il Consiglio di sicurezza Onu dopo quello dello scorso aprile. Il quotidiano "Klan Kosova" riporta intanto le dichiarazioni dell'ex console kosovara a New York, Teuta Sahatqija, la quale ha criticato la presidente Osmani per la scelta di partecipare ai lavori in presenza in quanto una rappresentazione ad un "livello inferiore" sarebbe stata un'occasione "per dimostrare alla Russia ed all'Unmik che questa missione è futile". (Alt)