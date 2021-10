© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma alle 12:00 di oggi si era recato a votare il 10,24 per cento dei cittadini aventi diritto. L'affluenza, per il primo giorno di voto per il ballottaggio, è in calo rispetto alla stessa ora della domenica del primo turno, quando l'affluenza registrata dal Viminale era al 13,91 per cento. (Rer)