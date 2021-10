Cambogia: Covid, da domani quarantena ridotta a sette giorni per i viaggiatori vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani i viaggiatori vaccinati contro il coronavirus in arrivo in Cambogia dovranno osservare una quarantena di sette giorni, ridotta rispetto ai 14 precedenti, durata confermata invece per le persone non vaccinate. Lo ha annunciato il ministero della Sanità cambogiano. La misura si applica sia ai cittadini sia agli stranieri e riguarda sia i viaggi per affari che per turismo. Ai viaggiatori sarà chiesto, oltre al certificato di vaccinazione, quello di negatività al virus in un test effettuato non più di 72 ore prime; è poi previsto un secondo test di fine quarantena. La durata della quarantena è invece di tre giorni per I funzionari di ritorno da missioni all’estero, i diplomatici stranieri, gli esperti tecnici, i coordinatori e i dirigenti di progetti di cooperazione, gli imprenditori con lettere di invito e i relativi accompagnatori. Per le delegazioni nazionali e straniere di alto livello, il governo stabilirà un periodo di quarantena caso per caso.(Fim)