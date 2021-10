Laos: Covid, restrizioni nazionali fino al 30 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Laos ha prorogato dal 16 al 30 ottobre le misure di contenimento nazionali del coronavirus. I valichi di frontiera resteranno chiusi ad eccezione di quelli autorizzati dalla Task force nazionale per la prevenzione e il controllo del Covid-19. Chiusi anche cinema, terme, locali per karaoke, bar, internet caffè, sale da biliardo, casinò e altri luoghi di intrattenimento, così come centri di bellezza, mercati notturni e siti turistici. Le attività sportive sono vietate sia al chiuso sia all’aperto. Possono aprire, invece, i mercati, i supermercati e gli altri negozi all’ingrosso e al dettaglio. Saranno aperti gli stabilimenti industriali e le imprese che producono beni di consumo, medicinali e attrezzature mediche. A Vientiane e nelle province interessate dalla trasmissione locale del contagio è previsto anche il divieto di circolazione dalle 22 alle 5. I dipendenti pubblici e privati lavoreranno da casa o in ufficio a turno. L’attività scolastica è sospesa. Sono vietate le attività con più di 20 partecipanti, comprese quelle religiose e le cerimonie. Oggi il Laos ha registrato 296 nuovi casi, per la maggior parte a Vientiane e provincia, che hanno portato il totale a 32.029, con 40 decessi. (Fim)