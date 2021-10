Milano: Delpini apre fase diocesana sinodo dei vescovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la messa nel Duomo di Milano questa mattina, festa della dedicazione della cattedrale, l’arcivescovo Mario Delpini, ha consegnato il mandato ai gruppi Barnaba in una celebrazione che ha ufficialmente aperto la fase diocesana del sinodo universale dei vescovi, convocato da Papa Francesco, e il cammino sinodale della diocesi ambrosiana. Come ha spiegato il vicario generale Franco Agnesi, all'inizio della celebrazione, “nella nostra chiesa ambrosiana il cammino sinodale inizia con voi, fratelli e sorelle dei gruppi Barnaba, chiamati a immaginare le future assemblee sinodali decanali che caratterizzeranno lo stile di presenza della chiesa nei nostri territori geografici ed esistenziali”. Nell'omelia, l’arcivescovo ha fatto riferimento al tema della costruzione della cattedrale, attualizzandolo ai nostri giorni: “In questo duomo così spazioso e grande, in questa città così attiva e inquieta, invito tutti a inaugurare i tempi di Barnaba, uomo virtuoso. Questo è il tempo di uomini e donne di fede che sanno vedere la grazia di Dio. Non è il tempo dell'entusiasmo presuntuoso dei protagonisti solitari o partigiani, non è il tempo degli scoraggiati, lamentosi, scettici, depressi. È il tempo per gente di fede”. Con riferimento alla fase di "ascolto e consultazione" prevista dal sinodo dei vescovi, per la quale l’arcivescovo ha nominato come referente diocesano don Walter Magni, mons. Delpini ha sottolineato che “ci viene chiesto uno sguardo più profondo di quello offerto dalle analisi sociologiche e psicosociali, senza disprezzare le analisi. Che cosa vedono nella nostra chiesa le persone virtuose, piene di spirito santo e di fede?”. (segue) (Com)