Giappone-Corea del Sud: “delusione” di Seul per offerta rituale di Kishida a tempio Yasukuni (2)

- La Corea del Sud e il Giappone sono stretti partner economici e alleati chiave degli Stati Uniti, ma da tempo sono in contrasto per controversie storiche legate al dominio coloniale giapponese della Penisola coreana dal 1910 al 1945 – a cominciare da quella sulle “comfort women” – e per altre questioni. Venerdì, il presidente sudcoreano Moon Jae-in e Kishida hanno avuto un colloquio telefonico, il primo dopo il recente insediamento del nuovo premier giapponese, e hanno deciso di accelerare le consultazioni diplomatiche bilaterali per risolvere i problemi in corso e sviluppare i rapporti futuri. (Git)