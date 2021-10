Trieste: Puzzer si dimette da coordinamento portuali, presidio resta fino al 20 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Puzzer ha rassegnato le dimissione dal coordinamento dei portuali di Trieste. "In data odierna ho rassegnato le dimissioni dal Clpt Trieste poiché è giusto che io mi assuma le mie responsabilità", scrive su Facebook. "Una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 di ottobre. La decisione e soltanto mia non è stata forzata da nessuno anzi non volevano accettarle ma io l'ho preteso", prosegue Puzzer. (Rin)