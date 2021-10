Spagna: obiettivi Podemos per il 2030, ridurre settimana lavorativa e aumentare salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito spagnolo Unidas Podemos si pone obiettivi ambiziosi entro il 2030: una settimana lavorativa di massimo 30 ore; un salario minimo superiore a 1.500 euro, una tassa bancaria ed estendere la maternità a 12 mesi. Sono solo alcune delle proposte del partito contenute nel documento “Bussola per vincere un'era” che è stato visionato prima della presentazione ufficiale dall’agenzia di stampa “Europa Press”. Il partito di sinistra, partner della coalizione di governo attualmente in carica in Spagna al fianco dei socialisti, propone inoltre di eliminare tutti i voli verso destinazioni che hanno un'alternativa ferroviaria distante meno di 3 ore di viaggio; di creare una riserva di materie prime essenziali; e prevedere nei documenti di riconoscimento un terzo genere che metta un fine alla concezione binaria dell'uomo e della donna. (segue) (Spm)