Spagna: obiettivi Podemos per il 2030, ridurre settimana lavorativa e aumentare salario minimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Podemos approfondisce anche degli aspetti programmatici già sollevati negli anni passati, come l'obiettivo di costituire società pubbliche in settori strategici (banche, energia, telecomunicazioni o industria farmaceutica) con una penetrazione minima del 15 per cento nei diversi mercati. A ciò si aggiungono il divieto di ingresso di fondi di investimento nei servizi pubblici; un processo di soppressione delle privatizzazioni e l'impossibilità di attuarne delle nuove; l’aumento del personale (e dei salari) del settore pubblico; e conseguire un'istruzione completa gratuita e universale da zero a tre anni. Particolare attenzione alla proposta del salario minimo sopra i 1.500 euro, un provvedimento che, secondo il documento programmatico, porrà fine al fenomeno del lavoratore "povero". Riducendo, invece, la settimana lavorativa da 40 a 30 ore settimanali si ridurrà la disoccupazione giovanile. (Spm)