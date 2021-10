Cultura: ministero e Rai insieme per la promozione del patrimonio Unesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attraverso questa serie, sempre nel segno della collaborazione con il ministero della Cultura – conclude Silvia Calandrelli, direttore di Rai Cultura – vogliamo dare 'voce' a uno straordinario patrimonio. Tutti i beni protagonisti della serie sono altrettanti tasselli della nostra storia e della nostra memoria, da preservare e trasmettere alle nuove generazioni". A partire dall'opera dei pupi siciliani, protagonista del primo appuntamento, 14 mini-documentari faranno conoscere al pubblico le espressioni del patrimonio orale e immateriale italiano: arti performative o musicali come il canto a tenore sardo o i gruppi di suonatori di corno da caccia; antichi mestieri artigiani come la liuteria di Cremona, le perle di vetro veneziane, l'arte dei pizzaioli napoletani, e la costruzione dei muretti a secco; feste ed eventi rituali come le processioni delle grandi macchine a spalle, o la Perdonanza celestiniana; pratiche legate alla natura come la coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria, la transumanza, la falconeria, e l'alpinismo. Un viaggio alla scoperta di un patrimonio vivente trasmesso di generazione in generazione che – come afferma la Convenzione Unesco del 2003 "fornisce a comunità, gruppi e individui un senso di identità e continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana". Il documentario "Il patrimonio subacqueo. Un'eredità per il mondo" – in onda il primo novembre su Rai Storia - farà conoscere, invece, un altro patrimonio preziosissimo, quanto poco conosciuto al grande pubblico: il patrimonio subacqueo, al quale nel 2001 l'Unesco ha dedicato un trattato specifico sulla sua protezione. Il progetto è firmato da Eugenio Farioli Vecchioli, scritto con Andrea Branchi. La regia è di Eva Frerè e Fedora Sasso. Filmmaker Stefano Stefanelli e Pierluigi Braca. (Com)