Usa: viceconsigliere Sicurezza nazionale in partenza per Nigeria, Guinea Equatorial e Mauritania

- Il viceconsigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jon Finer sarà in viaggio in Nigeria, Guinea Equatorial e Mauritania la prossima settimana per alcuni incontri ufficiali. Lo riferisce una nota della portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale (Nsc), Emily Horne. Finer sarà accompagnato da Dana Banks, direttrice dell’Nsc per l’Africa, e da Michael Gonzalez, assistente del vicesegretario di Stato per gli affari africani. In Nigeria i temi centrali saranno i progressi nella democrazia, le minacce del cambiamento climatico e del terrorismo e la vaccinazione contro il coronavirus. In Guinea Equatoriali si discuterà soprattutto della sicurezza marittima nel Golfo di Guinea. In Mauritania, che ospita la segreteria esecutiva del gruppo G5 Sahel (comprendente anche Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad), saranno discusse questioni di comune interesse e in particolare la lotta al terrorismo. (Nys)