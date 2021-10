Milano: resistenza a pubblico ufficiale, arrestati due uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri gli agenti della polizia di Stato di Milano hanno effettuato due arresti per resistenza a pubblico ufficiale in due interventi distinti. Il primo episodio ha riguardato poco prima delle 21 un cittadino polacco di 27 anni. Il soggetto è stato individuato da un addetto alla sicurezza di un supermercato mentre rubava dagli scaffali una bottiglia di vino. L’uomo dopo essersi dato alla fuga in piazza Tre Torri è stato raggiunto dai poliziotti ai quali ha opposto resistenza prima di essere arrestato. Il secondo intervento ha riguardato introno alle 23 un uomo di nazionalità russa di 27 anni che in via Lepetit all’interno di una struttura ricettiva è stato segnalato agli agenti per comportamento molesto nei confronti dei clienti e dei proprietari del locale. Una volta giunti sul posto i poliziotti hanno notato lo stato di alterazione dell’uomo probabilmente dovuto all’alcol. Alla richiesta dei documenti da parte degli agenti l’uomo ha risposto aggredendoli prima di essere arrestato. (Rem)