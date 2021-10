Agroalimentare: Patuanelli, Europa rafforzi tutela prodotti Dop e Igp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiediamo all'Europa di rafforzare la tutela della produzione Dop e Igp. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, in un punto stampa a margine dell'inaugurazione del Vinitaly Special Edition, a Verona. "L'Italia si mette in mostra attraverso i suoi prodotti", ha aggiunto il ministro, che ha sottolineato come in questo senso la diplomazia economica stai funzionando molto bene. (Rin)