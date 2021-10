Viabilità: Aspi, su allacciamento A1 Mi - Na e A51 tangenziale est, chiusura notturna svincolo San Donato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota la società Autostrade informa che sul ramo di allacciamento A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 3:00 di giovedì 21 ottobre, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di San Donato Milanese, per chi proviene dalla A51 Tangenziale est di Milano. In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per Bologna lungo il raccordo A1/A51; in ulteriore alternativa, uscire dallo svincolo di Paullo. (Com)