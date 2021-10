Spagna: dieci anni senza l'Eta, il Paese ricorda le 854 vittime del terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20 ottobre 2011, alle sette del pomeriggio, l'edizione digitale del quotidiano “Gara” ha pubblicato un video in cui tre uomini incappucciati annunciavano la "cessazione definitiva dell'attività armata" dell’Eta, il gruppo terroristico basco. “El Pais”, in un editoriale, ricorda quel momento simbolico per tutta la Spagna. I tre uomini hanno incentrato il loro discorso su una richiesta di "un dialogo diretto" con il governo per risolvere le "conseguenze del conflitto" e hanno concluso il loro intervento con i pugni alzati inneggiando all'indipendenza dei Paesi Baschi. In due minuti e 37 secondi, dieci anni fa ciò che restava dell'Eta mise fine a 43 anni di ricatti, rapimenti e attentati, dopo che l’organizzazione era stata sconfitta grazie anche ai molteplici strumenti a disposizione della società democratica. Questa è una data fissata nella memoria degli spagnoli che ha pagato il tributo di 854 morti, più di 7 mila feriti e 86 vittime di rapimenti. Sul fronte legislativo, tuttavia, rappresenta anche un momento importante sul piano politico grazie allo storico accordo fra Partito popolare e Partito socialista che decisero di mettere fuorilegge il braccio politico dell’Eta ed estinguere qualsiasi copertura politica al gruppo terroristico. (segue) (Spm)