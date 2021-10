Spagna: dieci anni senza l'Eta, il Paese ricorda le 854 vittime del terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci anni dopo che l'Eta ha annunciato la fine della lotta armata, la banda terroristica è ridotta a una ventina di evasi e 184 detenuti nelle carceri spagnole, 73 dei quali già trasferiti in strutture detentive dei Paesi Baschi, grazie alla decisione di porre fine alla politica di dispersione adottata dal governo di Pedro Sanchez. Il presidente socialista, d’altronde, ha ceduto la giurisdizione delle carceri all'esecutivo basco e ha accettato la coalizione indipendentista basca Bildu fra i partner necessari per garantire la maggioranza parlamentare. Arnaldo Otegi continua ad essere il leader della sinistra nazionalista oggi, come dieci anni fa, anche se allora era in carcere per aver tentato di ricostruire il partito fuorilegge Batasuna su ordine proprio dell'Eta. Un decennio dopo quella dichiarazione dei tre incappucciati che chiedevano un dialogo riferendosi ai prigionieri – nel 2011 erano 595 in Spagna e altri 140 in Francia - e ai membri dell'Eta in clandestinità, gli organi di sicurezza dello Stato sono alla ricerca di una ventina di latitanti, la maggioranza dei quali si troverebbero in Venezuela. (Spm)