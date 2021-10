Covid: Patuanelli, vaccino e green pass strumenti di libertà, non vogliamo più chiudere attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccino e green pass sono strumenti di libertà: non vogliamo chiudere più le attività commerciali e questo può avvenire soltanto con il rispetto di alcune regole. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, in un punto stampa a margine dell'inaugurazione del Vinitaly Special Edition, a Verona. "Anche i dati di questi giorni ci mostrano come sia stato uno stimolo verso la vaccinazione. Siamo un modello e dobbiamo essere orgogliosi", ha aggiunto. (Rin)