Libia: Tarhuna, sale a 238 numero corpi ritrovati in fosse comuni

- E’ salito a 238 il numero complessivo dei corpi recuperati finora nelle fosse comuni a Tarhuna, cittadina a ovest della capitale della Libia, Tripoli. Secondo l’ultimo bilancio dell’Autorità generale per la ricerca e l’identificazione delle persone scomparse, sono state ritrovate altre sette fosse comuni nell’ultima settimana. L’ex Procuratrice generale presso la Corte penale internazionale (Cpi), Fatou Bensouda, aveva in precedenza affermato che la Cpi ha incontrato i sopravvissuti dei massacri delle fosse comuni, sottolineando inoltre che la squadra è in contatto con le autorità libiche. Lo scorso marzo l’Unione europea (Ue) ha imposto sanzioni contro Mohammed e Abdulrahim al Kani, leader delle milizie Al Kani, che controllavano la città di Tarhuna, per il loro coinvolgimento in esecuzioni extragiudiziali e sparizioni forzate. Lo scorso luglio, Mohammed al Kani è stato ucciso dalla milizia di Tariq bin Ziyad, guidata da Saddam Haftar, figlio del generale Khalifa, in una fattoria della città di Bengasi dove era fuggito a seguito dell’ingresso delle forze del Governo di accordo nazionale a Tarhuna.(Lit)