Reddito cittadinanza: Patuanelli, inspiegabile che sia messo in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo che il reddito di cittadinanza ha avuto è evidente: metterlo in discussione è inspiegabile. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, in un punto stampa a margine dell'inaugurazione del Vinitaly Special Edition, a Verona. "Lo abbiamo rifinanziato per il 2021 perché sempre più persone hanno avuto necessità. Parliamo di persone che vivono sotto soglia di povertà", ha aggiunto. (Rin)