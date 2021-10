Vaticano: Papa, la ricerca del prestigio personale può diventare malattia dello spirito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ricerca del prestigio personale può diventare una malattia dello spirito, mascherandosi perfino dietro a buone intenzioni". E' il monito di papa Francesco prima della recita dell'Angelus di quest'oggi a piazza San Pietro. "Ad esempio – ha sottolineato Francesco - quando, dietro al bene che facciamo e predichiamo, cerchiamo in realtà solo noi stessi e la nostra affermazione. Questo lo vediamo anche nella Chiesa, quante volte noi cristiani che dovremmo essere i servitori cerchiamo di arrampicarci". Sempre, perciò, abbiamo bisogno di verificare le vere intenzioni del cuore, di chiederci: "Perché porto avanti questo lavoro, questa responsabilità? Per offrire un servizio oppure per essere notato, lodato e ricevere complimenti?". A questa logica mondana, Gesù contrappone la sua: invece di innalzarsi sopra gli altri, scendere dal piedistallo per servirli; invece di emergere sopra gli altri, immergersi nella vita degli altri". (Civ)