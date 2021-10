Lavoro: Orlando, norme approvate su sicurezza primo passo nella giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana abbiamo approvato alcune norme molto importanti per la sicurezza sui luoghi di lavoro: è un primo passo importante, dovremo farne altri, ma la direzione è quella giusta. Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando. "Abbiamo lavorato per avere un sistema più forte, omogeneo, coordinato. Per creare una rete più strutturata, con più dati a disposizione e con sanzioni più tempestive ed efficaci", aggiunge il ministro. "Era tempo di intervenire con delle norme che provassero a incidere su meccanismi che non funzionano e non hanno funzionato. Perché questo possa produrre effetto occorre tempo e costanza: queste norme da sole non basteranno senza ulteriori interventi", afferma ancora Orlando.(Rin)