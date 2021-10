Vaticano: Papa, la violenza genera violenza ed è sconfitta per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, dopo la recita dell'Angelus ha parlato di terrorismo con riferimento ai fatti avvenuti in Norvegia, Regno Unito e Afghanistan: "La settimana scorsa sono stati compiuti attentanti che hanno provocato numerosi morti e feriti. Esprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime – ha detto Francesco - vi prego, per favore di abbandonare la via della violenza che è sempre perdente, che è una sconfitta per tutti e ricordiamoci che violenza genera violenza". (Civ)