Sudan: gruppo scissionista coalizione Ffc appoggia militari e chiede fine governo transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima della manifestazione, i membri di un gruppo armato non identificato hanno rimosso le barriere intorno agli edifici governativi e hanno impedito alla polizia e alle forze di sicurezza di svolgere il proprio lavoro, ha riferito in una nota il governatore dello Stato di Khartum, Ayman Khalid. Inoltre, la Commissione per i diritti umani di Khartum ha denunciato l’uso di minori nelle manifestazioni in violazione delle leggi sudanesi e dei trattati internazionali, riferendosi a resoconti della stampa sulla presenza di persone pagate per partecipare alle proteste; stando a video pubblicati da attivisti i capi delle scuole coraniche avrebbero ricevuto denaro per inviare i loro studenti alla manifestazione. (segue) (Res)