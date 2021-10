Germania: associazioni di categoria, entro tre anni crisi del settore della logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania entro due o tre anni dovrò affrontare una carenza di conducenti di mezzi pesanti, con evidenti riflessi su tutto il settore della logistica. È l’allarme lanciato al quotidiano “Handelsblatt” dal presidente dell'Associazione federale del trasporto merci e della logistica (Gbl), Dirk Engelhardt, secondo cui presto anche la Germania dovrà confrontarsi coi problemi attualmente in corso nel Regno Unito, in questo caso causati soprattutto dalla Brexit. "Stiamo andando incontro a un crollo dell'offerta", avverte il capo della Gbl. In Germania mancano già 60 mila conducenti professionisti, calcola Engelhardt, e questo numero rischierebbe di aumentare ogni anno. Un terzo dei conducenti ha più di 55 anni, quindi 30 mila di loro vanno in pensione ogni anno, ma manca il ricambio generazionale, visto che ci sono solo 17 mila nuovi giovani professionisti all'anno. Frank Huster, direttore generale dell’Associazione federale delle spedizioni di merci e della logistica (Dslv), è dello stesso avviso, sottolineando che anche in Germania, come nel Regno Unito, le prime aziende di trasporto hanno venduto parti delle loro dotazioni di camion o hanno esternalizzato i servizi di trasporto a società esterne. (segue) (Geb)