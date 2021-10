Germania: associazioni di categoria, entro tre anni crisi del settore della logistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i motivi della crisi del settore della logistica: le tasse per la scuola guida, le lezioni teoriche, i certificati sanitari e gli esami ora ammontano a circa 2.500 euro. Di solito sono i conducenti di mezzi pesanti devono pagarseli in autonomia, perché le aziende di trasporto evitano il rischio che costosi dipendenti formati passino alla concorrenza. Ci sono numerose spiegazioni per la carenza di lavoratori qualificati: in passato era la Bundeswehr - le Forze armate tedesche - a garantire forniture costanti a basso costo attraverso la sua componente motorizzata. Da questo segmento, ogni anno, arrivavano sul mercato circa 15 mila conducenti qualificati. Una riforma della Bundeswehr nel 2003 dimezzò questo numero e la fine del servizio militare obbligatorio nel 2011 ha praticamente interrotto l'afflusso di personale proveniente dalle Forze armate. (Geb)