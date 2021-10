Haiti: 17 statunitensi sequestrati, missionari di Christian Aid Ministries (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della polizia Marie Michelle Verrier ha solo dichiarato ieri alla “Gazette Haiti” di non avere elementi per confermare la notizia perché non era stata presentata una denuncia. In effetti, nella maggior parte dei casi, i sequestri non vengono denunciati e vengono avviate trattative con i rapitori per il pagamento di un riscatto per la liberazione. I rapimenti sono aumentati ad Haiti nel corso di quest’anno: da gennaio secondo il Centro per l’analisi e la ricerca sui diritti umani che ha sede a Port-au-Prince se ne contano 628 e tra i sequestrati ci sono 29 stranieri. La situazione di caos e violenza nel Paese si è aggravata da luglio, dopo l’omicidio del presidente Jovenel Moise. (Mec)