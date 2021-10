Yemen: Usa esortano ribelli Houthi a fermare offensiva su Marib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato Usa ha chiesto ai ribelli sciiti yemeniti filo-iraniani Houthi di fermare la loro offensiva nella provincia di Marib, sede delle principali infrastrutture per l’estrazione petrolifera e unica zona del nord dello Yemen ad essere ancora sotto il controllo del governo riconosciuto di Aden. "Gli Stati Uniti condannano l’offensiva lanciata dagli Houthi intorno a Marib, che dimostra un flagrante disprezzo per la sicurezza dei civili. Gli Houthi stanno ostacolando il movimento delle persone e gli aiuti umanitari, impedendo ai servizi essenziali di raggiungere i 35.000 residenti di Abdiya", ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price in una dichiarazione. Price ha ribadito che gli Stati Uniti sono pronti a fornire l'assistenza tanto necessaria alla popolazione di Marib. "Gli Stati Uniti esortano gli Houthi a consentire immediatamente un passaggio sicuro per i civili, aiuti salvavita e feriti", ha detto il portavoce, aggiungendo: "Chiediamo agli Houthi di fermare la loro offensiva su Marib e ascoltare gli appelli della comunità internazionale per porre fine a questo conflitto e sostenere un processo di pace inclusivo guidato dalle Nazioni Unite". Il conflitto dello Yemen tra le forze governative e il movimento Houthi è in corso dall'agosto 2014. Nell’aprile del 2015 l’Arabia Saudita ha creato una coalizione formata da diversi Paesi arabi per sostenere il governo del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi e contrastare i ribelli sciiti che ad oggi controllano la capitale Sana’a. Dal febbraio 2020, i ribelli Houthi stanno conducendo un'operazione militare su larga scala per impadronirsi della provincia di Marib, importante centro politico, militare ed economico che ospita il quartier generale del ministero della Difesa del governo di Aden.(Nys)