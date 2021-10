Vaticano: Papa ai vescovi ordinati oggi, dovete servire non dominare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vescovo deve servire e non dominare". Lo ha detto papa Francesco durante l'omelia pronunciata questa mattina nella Basilica vaticana, per l'ordinazione episcopale di monsignor Guido Marini, Vescovo di Tortona e a monsignor Andrés Gabriel Ferrada Moreira, segretario della congregazione per il clero. "Riflettere che siete stati scelti tra gli uomini, siete stati costituiti non per voi ma per gli altri – ha sottolineato Bergoglio – l'episcopato è il nome di un servizio non di un onore. Con questo servizio voi custodirete la vostra vocazione e sarete autentici pastori nel servire, non negli onori, non nella potestà nella potenza, nel servire sempre servire". (Civ)