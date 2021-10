Regno Unito: presidente Camera comuni, garantire la sicurezza dei parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna garantire la sicurezza dei parlamentari britannici, ma anche mantenere un dibattito politico “basato sul rispetto”. E’ la richiesta avanzata dal presidente della Camera dei comuni, Lindsay Hoyle, che ha scritto sulle pagine delle edizioni domenicali del “The Guardian” e del “Daily Mail” un messaggio di cordoglio e ricordo nei confronti di David Amess, il parlamentare conservatore ucciso venerdì pomeriggio dopo essere stato accoltellato più volte nella chiesa metodista di Belfairs, a Leigh-on-Sea, mentre era in corso un appuntamento elettorale. Hoyle, che sovrintende alla sicurezza dei parlamentari, ha affermato che sta lavorando "a pari passo" con la polizia e la ministra dell'Interno, Priti Patel, per individuare dei modi per migliorare la sicurezza dei parlamentari. Pur ammettendo della vulnerabilità di quest’incarico, inoltre, il presidente della Camera dei comuni ha affermato di non volere che i parlamentari smettano di incontrare i loro elettori. “Per me, la risposta deve essere un no molto deciso. L'essenza stessa dell'essere un parlamentare è aiutare ed essere a contatto con i nostri elettori. Sono le persone che ci hanno eletto per rappresentarli, quindi sicuramente metterci a loro disposizione è la pietra angolare della nostra democrazia”, ha scritto Hoyle. (segue) (Rel)