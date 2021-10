Difesa: MiG-31 russo intercetta bombardiere Usa B-1B nei cieli del Mar del Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un jet da combattimento russo MiG-31 è decollato questa mattina per intercettare un bombardiere statunitense B-1B Lancer dopo che i radar lo hanno rilevato in prossimità dello spazio aereo nazionale sul Mar del Giappone. Lo ha riferito il ministero della Difesa. "Un caccia MiG-31 è stato fatto decollare per identificare il bersaglio aereo e impedirgli di violare il confine statale russo", ha riferito il ministero, aggiungendo che l'operazione ha seguito rigorosamente le linee guida internazionali. (Rum)