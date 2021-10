Roma: tour turistici abusivi, multati due stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 52enne del Bangladesh e un 35enne romeno sono stati multati dai carabinieri della Compagnia Roma San Pietro impegnati nei controlli nell’aree di interesse turistico comprese tra la Basilica San Pietro, i Musei Vaticani e Castel Sant’Angelo. I due sono stati sopresi, uno nei pressi dell’ingresso di Castel Sant’Angelo e l’altro in via Ottaviano, mentre svolgevano abusivamente l’attività di intermediazione e promozione di tour turistici e vendita di biglietti per musei. Entrambi sono stati sanzionati per 400 euro mentre a carico del 52enne è stato adottato anche un ordine di allontanamento, con divieto di accesso per 48 ore, dall'area Unesco.(Rer)