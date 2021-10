Capo Verde: Paese al voto per le elezioni presidenziali, in lizza sette candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capo Verde vota oggi per le elezioni presidenziali. Sono sette i candidati in lizza per succedere al presidente Jorge Carlos Fonseca, che non si ripresenta dopo aver esercitato due mandati, ma i contendenti più forti sono due ex primi ministri: Carlos Veiga, sostenuto dal Movimento per la democrazia (Mpd) e dall'Unione democratica e indipendente di Capo Verde (Ucid), e José Maria Neves, in corsa con il sostegno del Partito africano per l'indipendenza di Capo Verde (Paicv). Sia l'Mpd che il Paicv hanno dominato la scena politica di Capo Verde per decenni, essendo stati attori chiave nella lotta per l'indipendenza del Paese, avvenuta nel 1975. I due principali sfidanti, che hanno raccolto la maggior parte dell'attenzione dei media durante la campagna elettorale, si sono impegnati a portare stabilità e consenso per affrontare gli effetti della crisi del Covid-19 su un Paese che dipende fortemente dal turismo: il 71enne Veiga, che ha ricoperto l'incarico di primo ministro tra il 1991 e il 2000 e ha servito fino allo scorso anno come ambasciatore negli Stati Uniti, è stato spesso elogiato per il suo ruolo nell'aiutare a costruire la Costituzione, essendo uno dei membri fondatori dell'Mpd; il 61enne Neves, da parte sua, è stato eletto primo ministro nel 2001 e ha ricoperto il mandato più lungo nella storia del Paese, venendo eletto tre volte consecutive fino al 2016. (segue) (Res)