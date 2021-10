Capo Verde: Paese al voto per le elezioni presidenziali, in lizza sette candidati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelle di oggi sono le settime elezioni a Capo Verde dall'introduzione del multipartitismo, nel 1991. L'arcipelago di dieci isole al largo della costa dell'Africa occidentale è spesso elogiato come una democrazia esemplare nel continente, poiché continua a occupare una posizione elevata tra gli indici di trasparenza e libertà politica. Il Paese lusofono è tuttavia alle prese con una recessione economica dopo che il prodotto interno lordo (Pil) è crollato del 14,8 per cento nel 2020, principalmente a causa della forte dipendenza dal turismo – che rappresenta il 25 per cento dell'economia capoverdiana – per via delle restrizioni imposte dalla pandemia. In vista del voto di domenica, le discussioni politiche si sono concentrate su una serie di altre questioni tra cui la violenza urbana, la necessità di un settore pubblico apartitico e la diversificazione dell'economia. Se nessun candidato riceverà la maggioranza assoluta dei voti, il ballottaggio tra i due primi classificati al primo turno è previsto per il prossimo 31 ottobre. (Res)