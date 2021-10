Roma: personale senza mascherine, sanzionato ristoratore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare di un ristorante nei pressi di via Vittoria Colonna a Roma, è stato sanzionato per un totale di 3.400 euro inosservanza delle regole anticovid. Durante i controlli svolti dai carabinieri di Roma e dai colleghi del Nas di Roma, in quanto al momento del controllo sono stati trovati 6 dipendenti privi dei dispositivi di protezione individuale e sono state riscontrate inosservanze delle procedure volte a garantire la sicurezza igienica degli alimenti. (Rer)