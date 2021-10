Roma: borseggiatore a 13 anni, fermato su Metro A mentre rubava portafogli a turista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 13enne romeno, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso e arrestato di carabinieri mentre sfilava il portafogli dalla tasca dei pantaloni di un turista. Il borseggiatore minorenne ha tentato il furto nei pressi della stazione metro Repubblica a Roma dove i militari avevano intensificato i controlli. Accusato di furto aggravato, il ragazzino è stato accompagnato presso il centro di Prima accoglienza in via Virginia Agnelli, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Giovanissime anche le due presunte ladre arrestate dai carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina. Si tratta di una 18enne e una 19enni, entrambe domiciliate nel campo nomadi Anagnina e con precedenti. Le giovani, ben vestite e munite di mappa della Capitale e zainetto in spalla, per camuffarsi tra i tanti turisti presenti, sono state notate mentre di aggiravano con fare sospetto lungo le vie dello shopping del centro storico e sono state seguite dai Carabinieri. Poco dopo, in via di Propaganda, le due hanno avvicinato alle spalle una turista peruviana di 44 anni e mentre una la distraeva, l’altra, nascondendo la mano sotto la cartina topografica aperta, la derubava del portafogli che custodiva in borsa. I carabinieri le hanno immediatamente bloccate e hanno recuperato la refurtiva. Le arrestate sono state portate in caserma e trattenute in attesa del rito direttissimo.(Rer)