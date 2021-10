Roma: mancto rispetto di norme covid e igienico sanitarie, sanzionati tre locali in centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli alla movida romana svolti dai carabinieri del gruppo di Roma, con l’assistenza dei colleghi del Nas di Roma, si sono protratti per tutta la notte appena trascorsa concentrandosi sui locali del rione Monti e a Campo de’ Fiori. Il titolare di un ristorante nei pressi di via Agostino Depretis è stato sanzionato, per complessivi 4.900 euro, per carenze igienico sanitarie, per la mancanza della cartellonistica antiCovid-19 relativa alla capienza massima del locale, per la detenzione di alimenti privi di tracciabilità, sequestrando circa 200 chili di prodotti alimentari. Inoltrata anche la segnalazione alla competente autorità amministrativa con la proposta di chiusura alla Asl. (segue) (Rer)