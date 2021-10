Regno Unito: ministro Giustizia Raab, dobbiamo impedire alla Cedu di dettarci le regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve una nuova legge sui diritti umani in Regno Unito per fare in modo che la Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) smetta di dettare le regole. Lo ha detto il ministro della Giustizia britannico, Dominic Raab, in un’intervista al quotidiano “The Telegraph”. Secondo il ministor, la Cedu impone troppi "obblighi allo Stato" piuttosto che limitarsi a difendere gli individui da "interferenze indebite". Secondo Raab, l'uso da parte dei criminali stranieri del "diritto alla vita familiare" è rimasto un "problema serio" che intende affrontare, visto che si riscontrano "tra i 100 e i 200 casi all'anno in cui i trasgressori di nazionalità straniera non rispettano gli ordini di espulsione". Raab ha esposto per la prima volta i dettagli delle aree in cui vuole rivedere l'attuale regime dei diritti umani, dopo aver annunciato una "revisione" della normativa alla conferenza annuale dei conservatori tenutasi nei giorni scorsi a Manchester. Interrogato sui suoi piani per riformare la legge sui diritti umani, Raab ha rivelato che sta cercando di individuare un "meccanismo" per consentire al governo di introdurre una legislazione ad hoc per "correggere" le sentenze dei tribunali che i ministri ritengono "errate". "Vogliamo che l'ultima parola sull'interpretazione delle leggi del Paese sia la Corte suprema, non la Corte di Strasburgo. Vogliamo anche proteggere e preservare le prerogative del Parlamento dall'essere vanificate dalla legislazione giudiziaria, che sia all'estero o in patria”, ha detto il ministro della Giustizia britannico. (segue) (Rel)