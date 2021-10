Regno Unito: ministro Giustizia Raab, dobbiamo impedire alla Cedu di dettarci le regole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raab ha affermato che è "sbagliato" che i giudici di Strasburgo si siano pronunciati su questioni relative ai militari britannici che combattono all'estero e abbiano rivelato che stava esaminando come ridurre l'influenza della corte nel Regno Unito. L’intervento del ministro giunge dopo che i vertici delle Forze armate hanno fatto sapere al governo che le truppe britanniche erano state messe "in pericolo" a causa dei timori di dover affrontare un'azione legale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. "Se leggiamo la storia della Convenzione europea, non avrebbe mai dovuto avere un potere extraterritoriale. Penso che sia sbagliato, che qualsiasi tribunale operi effettivamente oltre la legislazione giudiziaria, creando una nuova legge piuttosto che garantendone l’applicazione". Lo Human Rights Act in vigore nel Regno Unito stabilisce che i giudici devono tenere "in considerazione" le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo. "Non credo che sia compito della Corte di Strasburgo dettare le regole, sia che si tratti del servizio sanitario nazionale, sia che si tratti del nostro welfare, o che siano le nostre forze di polizia", ha detto Raab. Tali servizi pubblici dovrebbero essere disciplinati da "legislatori eletti". (segue) (Rel)