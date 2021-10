Regno Unito: ministro Giustizia Raab, dobbiamo impedire alla Cedu di dettarci le regole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Descrivendo, infine, i suoi i programmi in merito a una legislazione che consenta di "correggere" le sentenze, Raab ha dichiarato: "Stiamo identificando i problemi e ci stiamo assicurando di risolverli. Prenderemo l'abitudine di legiferare su base più periodica e di pensare al meccanismo per farlo”. “Laddove ci sono state sentenze che, sebbene correttamente e debitamente pronunciate dai tribunali, riteniamo sbagliate, la cosa giusta è che il Parlamento legiferi per correggerle", ha spiegato il ministro della Giustizia britannico. (Rel)