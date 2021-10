Amministrative: ballottaggi Lazio, si vota a Roma ma anche a Corchiano, città del "pareggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urne aperte nel Lazio per i ballottaggi. Per eleggere il sindaco si vota in 11 comuni tra cui la Capitale. In provincia di Roma si vota anche a Bracciano, Frascati e Marino. In provincia di Latina urne aperte nella città capoluogo, oltre che a Sezze, Formia e Cisterna di Latina. In provincia di Frosinone si vota a Sora e Alatri. Nel viterbese si vota nel solo comune di Corchiano, circa 3800 abitanti che, seppure con una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, al primo turno i due candidati a sindaco, hanno raccolto ciascuno 1.141 preferenze. Nessun comune al voto, invece, nel reatino. (Rer)