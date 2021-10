Giornata alimentazione: a Expo 2020 esperti chiedono di affrontare sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali esperti di tutto il mondo si sono riuniti ieri a Expo 2020 Dubai per una serie di tavole rotonde sulla sicurezza alimentare e sulle soluzioni future nell'ambito del grande evento in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione organizzato in collaborazione con il ministero dei Cambiamenti climatici e dell'ambiente degli Emirati Arabi Uniti e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). Inaugurando le sessioni della giornata, la ministra per i Cambiamenti climatici e l’Ambiente, Mariam bint Mohammed Saeed Hareb Almheiri, ha dichiarato: “Siamo cittadini globali e dobbiamo fare la nostra parte e aiutare gli altri. La nostra strategia nazionale per la sicurezza alimentare renderà gli Emirati un centro leader mondiale per la sicurezza alimentare guidata dall'innovazione nei prossimi 30 anni". Anche prima della pandemia di Covid-19, gran parte della popolazione mondiale soffriva la fame. Altri sono diventati malnutriti, senza accesso a diete sane. Secondo le stime più recenti, più di 51 milioni di persone nella regione del Vicino Oriente e del Nord Africa soffrono la fame, mentre i sistemi agroalimentari del mondo sono sottoposti a un tremendo stress a causa della perdita di biodiversità e del cambiamento climatico. (segue) (Res)