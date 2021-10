Giornata alimentazione: a Expo 2020 esperti chiedono di affrontare sicurezza alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo videomessaggio annuale, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha dichiarato: “In questa Giornata mondiale dell'alimentazione, ci impegniamo a intraprendere azioni di trasformazione per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso sistemi alimentari che offrano una migliore nutrizione, un ambiente migliore e una migliore vita per ogni persona”. Il capo economista della Fao, Máximo Torero Cullen, nel suo discorso di apertura, ha dichiarato: “La fame diffusa persiste a causa di cinque fattori: Covid-19, variabilità climatica, conflitti, costi e disponibilità di diete sane, nonché per il rallentamento economico. Il Covid-19 ha spinto altri 140 milioni di persone nella povertà e l'impatto è diseguale tra i paesi, il che significa che avrà un effetto a lungo termine sull'insicurezza alimentare. La Fao utilizza dati in tempo reale per identificare i punti critici e per vedere dove e quali sono le sfide. Utilizziamo l'innovazione e la tecnologia per trovare le soluzioni migliori, così come la scienza, e ci assicuriamo che tutti i dati e tutto ciò che usiamo siano inclusivi per tutti, in particolare per i piccoli proprietari terrieri”. Cullen ha proseguito: “Se riusciamo ad attrarre un investimento annuo di circa 39-50 miliardi di dollari fino al 2030 per finanziare interventi mirati, tra cui ricerca e sviluppo in agricoltura, innovazione, agricoltura digitale e riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari, con il miglioramento dell'alfabetizzazione per le donne e programmi di protezione sociale, allora potremmo attuare interventi a basso costo e ad alto impatto che possono aiutare centinaia di milioni di persone a liberarsi dalla fame”. (Res)