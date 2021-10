Regno Unito: ministra Interno Patel, polizia potrebbe proteggere parlamentari durante comizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari britannici potrebbero ricevere protezione dalla polizia mentre partecipano ad appuntamenti di contatto con i cittadini nei loro collegi elettorali. Lo ha detto la ministra dell'Interno britannica, Priti Patel, all’emittente televisiva “Sky News”, spiegando che tale misura è attualmente sotto esame in seguito all'uccisione del deputato conservatore David Amess, il parlamentare conservatore ucciso venerdì pomeriggio dopo essere stato accoltellato più volte nella chiesa metodista di Belfairs, a Leigh-on-Sea, mentre era in corso un appuntamento elettorale. Patel ha detto di non ritenere che l'uccisione di Amess dovrebbe cambiare la natura del rapporto tra parlamentari e collegi elettorali, ma ha spiegato che c'è "bisogno di colmare eventuali lacune" sulla sicurezza, citando misure come "stabilire tali appuntamenti in anticipo, controllare i dettagli delle persone che si incontreranno, controllare in anticipo i luoghi in cui ci si sta recando, assicurarsi di non essere soli". Alla domanda se i parlamentari possano ottenere il tipo di protezione che ricevono a Westminster, sede della Camera dei Comuni, la ministra ha spiegato che “tutte queste opzioni sono in fase di valutazione al momento”. “Faremo assolutamente tutto – io e il governo – per salvaguardare la nostra democrazia e consentire ai nostri rappresentanti eletti di continuare a svolgere il loro lavoro al servizio del cittadino”, ha detto Patel. (segue) (Rel)