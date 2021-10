Regno Unito: ministra Interno Patel, polizia potrebbe proteggere parlamentari durante comizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad uccidere David Amess sarebbe stato Ali Harbi Ali, un cittadino britannico di 25 anni di origine somala, arrestato dalla polizia sul luogo del delitto. Come riferito da fonti di Whitehall all’emittente televisiva “Bbc”, Ali si trova in stato di arresto in una stazione di polizia di Londra ai sensi del Terrorism Act adottato nel 2000. Secondo le prime indiscrezioni, è emerso anche che alcuni anni fa il 25enne era stato segnalato al Prevent, il programma di contrasto all'estremismo del governo, anche se si pensa che non abbia trascorso molto tempo sotto osservazione e non figurasse nella lista dei soggetti potenzialmente pericolosi tenuti sotto controllo dall'MI5, il servizio d’intelligence interno britannico. Stando a quanto riferito dal “Daily Mail”, il giovane sarebbe figlio di Harbi Ali Kullane, l’ex consigliere per la comunicazione del primo ministro della Somalia, e avrebbe pianificato l’aggressione nei confronti di Amess con oltre una settimana di anticipo. (Rel)