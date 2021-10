Giappone: Kishida visita centrale Daiichi, smantellamento prerequisito per ricostruzione Nord-est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha visitato oggi, per la prima volta da quando ha assunto l’incarico, la centrale nucleare di Daiichi, nella prefettura di Fukushima, al centro del disastro provocato dal terremoto e dallo tsunami del marzo 2011. Il premier ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dello smantellamento e ha parlato con i dirigenti di Tokyo Electric Power Company Holdings, la compagnia che gestisce l’impianto, sottolineando che il completamento dell’operazione è il “prerequisito per la ricostruzione” dell’intera regione nord-orientale. Il capo del governo, inoltre, li ha esortati a costruire un rapporto di fiducia con la comunità locale. Kishida ha poi deposto dei fiori davanti a un monumento edificato in memoria della tragedia nella città di Namie. (segue) (Git)