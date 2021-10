Giappone: Kishida visita centrale Daiichi, smantellamento prerequisito per ricostruzione Nord-est (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ha sostato anche in altre località della prefettura di Fukushima, dove è giunto dopo essere stato nelle prefetture di Iwate e Miyagi. Il neopremier ha dichiarato in parlamento la scorsa settimana che senza la ricostruzione del Nord-est non ci sarà il rilancio del Paese. In Giappone è da poco iniziata la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 31 ottobre. Kishida si è insediato il 4 ottobre dopo essere diventato leader del Partito liberaldemocratico (Ldp) di maggioranza; il 14 ottobre ha sciolto la Camera dei rappresentanti, giunta alla fine della legislatura. La maggior parte degli impianti nucleari del Paese non è operativa dal disastro del 2011. Kishida e il suo partito si sono espressi per la riattivazione di quelli che soddisfano gli standard di sicurezza, nell’ambito delle misure per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. (Git)