Milano: lite fra giovani, 32enne in pericolo di vita dopo essere stata ferita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, intorno alle 05:45 circa, a Milano, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti presso l’ospedale Niguarda dove, poco prima, era giunta in codice rosso con ferite da taglio sul corpo, una donna italiana 32enne residente a Segrate (MI), poi ricoverata in rianimazione in pericolo di vita. I preliminari accertamenti hanno permesso di ricostruire che la donna era rimasta coinvolta in una lite scaturita, per cause in corso di accertamento, a Milano in via A. di Toqueville, con un gruppo di giovani al momento non identificati ed indicati come di origine africana. Nella lite era rimasto anche ferito un senegalese 25enne trasportato in codice verde presso l’ospedale Fatebenefratelli con una ferita da taglio superficiale alla gamba. Sul posto è intervenuto personale del nucleo operativo della compagnia Milano Duomo ed effettuati rilievi da parte di personale del nucleo investigativo di Milano. Indagini in corso da parte dei carabinieri per accertare l’esatta dinamica dei fatti e rintracciarne l’autore. (Com)