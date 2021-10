Cina: si chiude a Xi’an la Settimana della sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude oggi a Xi’an, nella provincia cinese dello Shaanxi, la Settimana della sicurezza informatica, inaugurata il 12 ottobre. Organizzata in Cina a partire dal 2014, la settimana della sicurezza informatica ha l’obiettivo di illustrare le politiche che regolano il settore e di fissare nuovi obiettivi di sviluppo tramite forum e mostre. Zhuang Rongwen, vice ministro del Dipartimento centrale di propaganda e direttore dell'Ufficio centrale per gli affari del cyberspazio, ha sottolineato l’importanza dell’occasione per portare sul tavolo di discussione il tema della protezione dei dati personali e per rafforzare la rete di sicurezza informatica a livello nazionale.(Cip)